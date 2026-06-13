جامعة نور مبارك تنظم دورة تدريبية مكثفة في اللغة العربية لطلاب جامعة ماناس القيرغيزستانية

نظمت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور مبارك"، ممثلة في كلية اللغات والعلوم الإنسانية، وبرعاية الدكتور أحمد حسين، رئيس الجامعة، دورة تدريبية متخصصة في اللغة العربية لوفد طلابي من جامعة ماناس القيرغيزستانية، يضم 20 طالبة؛ وذلك في إطار رسالتها العلمية والثقافية الرامية إلى نشر اللغة العربية وتعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الدولية.

وتُعقد الدورة خلال الفترة من 8 إلى 26 يونيو 2026م، بإشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين بكلية اللغات والعلوم الإنسانية، وفق برنامج تدريبي مكثف أُعد بعناية لتحقيق أقصى استفادة علمية ولغوية للمشاركات.

وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطالبات في مجالات القراءة والاستماع والتحدث والكتابة، وتعزيز قدراتهن اللغوية والتواصلية من خلال مجموعة من البرامج التعليمية الحديثة والأنشطة التطبيقية المتنوعة التي تراعي احتياجات الدارسين من الناطقين بغير العربية.

ويشمل البرنامج التدريبي عددا من المحاضرات والورش التطبيقية التي يقدمها متخصصون في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بما يجمع بين الجوانب النظرية والتدريب العملي، ويسهم في تطوير الكفاءات اللغوية للمشاركات وتعميق فهمهن للثقافة العربية والإسلامية.

وتأتي هذه الدورة في إطار جهود الجامعة المتواصلة لترسيخ مكانتها الرائدة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتعزيز جسور التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في مختلف دول العالم، بما يدعم التبادل المعرفي ويعزز التواصل الحضاري بين الشعوب.