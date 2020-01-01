مقتل 3 من القوات الحكومية السورية جراء استهداف حاجز لها في درعا

قُتل ثلاثة عناصر من القوات الحكومية السورية؛ جراء استهداف حاجز لهم في مدينة درعا جنوبي سورية اليوم الاثنين.

وقال مصدر في المعارضة السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "حاجزاً لعناصر المصالحات، يتبع للأمن العسكري، قرب مشفى درعا الوطني في حي درعا المحطة، تعرض للاستهداف فجر اليوم بقذيفة صاروخية، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر كانوا متواجدين في الحاجز وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مشفى درعا الوطني".

وأعقب استهداف الحاجز إطلاق نار كثيف من قبل عناصر القوات الحكومية التي توجهت إلى الموقع الذي تم استهدافه.

وفي محافظة درعا، قتل أمس القيادي السابق في الجيش الحر ياسر إبراهيم الدنيفات وابن عمه عدنان الدنيفات، بعد استهدافهما من قبل مجهولين في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.

وعمل ياسر الدنيفات متحدثا باسم جيش الثورة التابع للجيش السوري الحر في المنطقة الجنوبية، وبعد سيطرة القوات الحكومية السورية على ريف درعا الشرقي أصبح عضوا في لجنة المصالحة وقاد مفاوضات مع القوات الروسية.