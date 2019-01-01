منفذ الهجوم المسلح على مسجدين بنيوزيلندا يمثل نفسه في جلسة النطق بالحكم

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أعلن اليوم الاثنين، أن الرجل المسؤول عن هجومين قاتلين على مسجدين في نيوزيلندا عام 2019 سيمثل نفسه في جلسة النطق بالحكم التي من المقرر أن تعقد في أغسطس المقبل.

وأقر الرجل الأسترالي في مارس الماضي بأنه مذنب في 51 تهمة بالقتل، و40 محاولة قتل، واتهام بارتكاب هجوم إرهابي.

وحرر القاضي كاميرون ماندر محضرا اليوم الاثنين، ينص على أن محاميا الرجل، شاني تايت وجوناثان هدسون، قد تم منحهما إذنًا بالانسحاب من القضية.

وقال ماندر إن المتهم "أعرب عن رغبته في ممارسة حقه في تمثيل نفسه".

ومنح ماندر إذن الانسحاب من القضية للمحاميين بعد أن اقتنع بأن المتهم فهم حقوقه في التمثيل القانوني.

وتابع ماندر أن جلسة النطق بالحكم ستعقد كما هو مقرر في 24 أغسطس.