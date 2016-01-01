تعرفي على 8 فوائد لاستخدام الثلج في الصيف

الجلد هو أحد أكثر أجزاء الجسم حساسية، لأنه الأكثر عرضة لأشعة الشمس والهواء والماء، وخاصة أثناء الصيف.

ويعد الثلج من أفضل طرق تجديد شباب البشرة والحفاظ على توهجها، حيث يساعد على التخلص من البقع، ويعمل على نضارة البشرة وتوحيد درجة لونها، والتقليل من انتفاخ العينين وإخفاء علامات الشيخوخة، وفقا لما ذكرته المجلة النسائية "فيمينا" التي تصدر في الدنمارك.

ويؤكد الخبراء أنه يمكنك استخدام مكعبات ثلج ووضعها في قطعة قماش قطنية ناعمة لتدليك وجهك وجسمك بحركات دائرية لمدة دقيقة أو دقيقتين، إذ يساعد في علاج البثور وحب الشباب والتهاب الجلد وآثار الشيخوخة والتقليل من التجاعيد والترهل والانتفاخ تحت العين وحروق الشمس، وأبرز فوائد استخدام الثلج الآتي:

1ـ يحسن تدفق الدورة الدموية

يقلل الثلج من تدفق الدم في الشعيرات الدموية وكمية الدم تحت الجلد، ويزيد من تدفق الدم الدافئ إلى المنطقة، مما يساعد على إزالة السموم واختفاء قشرة الجلد الباهتة.

2ـ يخفف التورم والالتهاب

يعد الثلج علاجا سريعا لأي نوع من الالتهاب أو التورم؛ إذ يعمل على تخفيف الألم ومعالجة الطفح الجلدي واللسعات، لأنه يقلل من محتوى السائل في الجزء المصاب من الجسم، مما يخفف من التورم، كما يعمل كمسكن فعال للألم.

ويستخدمه أولئك الذين يعانون من حالة الوردية الجلدية، على الخدين والمناطق المصابة الأخرى، حيث يخفف الألم ويقلل من الاحمرار.

3ـ يزيد من توهج البشرة

تتعرض البشرة لعوامل خارجية، مثل الرياح والشمس والتلوث، مما يرهقها، ولذلك فإن استخدام قطع الثلج بعد يوم شاق يعمل على تجديد الجلد وإزالة الإرهاق وتحسين تدفق الدم مما يكسب الجلد توهجًا ونضارة.

4ـ يساعد على التغلب على الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة يمكنك استخدام الثلج، إذ يعد مبرد ومنعش للجلد والجسم، كما يمكن أن تكون هذه الطريقة بديلة للمشروبات المثلجة والمخاطرة بالتهاب الحلق، وتقلل أيضا من الالتهابات الساخنة التي يعاني منها النساء أثناء الحمل.

5ـ يقلل من الشوائب وحب الشباب

يساعد التثليج على تضييق مسام الجلد، مما يؤدي إلى توقف الإنتاج الزائد للزيوتومن ثَم يعمل على تقليل حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء ويمنع تشويه الجلد، ويعالج التهاب البثور.

6ـ ينعش العيون ويزيل الانتفاخ

يمكنك غمس بعض الكرات القطنية في الماء المثلج لبضع ثوان مع إضافة ماء الورد، ووضعها على جفونك لتشعر بالانتعاش، كما يمكنها أن تقضي على الانتفاخ تحت العينين، من خلال المسح برفق حول العين المنتفخة بحركة دائرية.

ويقترح بعض الخبراء أيضًا القيام بذلك باستخدام مكعبات الشاي الأخضر أو مكعبات القهوة المثلجة، حيث يقضي الكافيين على الانتفاخ تحت العين.

7ـ يمنع المكياج من التسرب

يمكن أن يساعد وضع الثلج على الوجه في ثبات الماكياج؛ لأنه يضيق المسام ويخلق حاجزًا على سطح البشرة، كما يقلل دهون الجلد ومن ثم يستمر المكياج لفترة أطول على وجهك.

8ـ يقلل من علامات الشيخوخة

استخدام مكعبات الثلج المصنوعة من ماء الورد أو زيت اللافندر كل ليلة قبل النوم، سيحد من فرص ظهور التجاعيد ويشد الجلد ويقلل من تجاعيد الوجه لمكافحة الشيخوخة؛ إذ يمكن أن يؤدي تثليج الجلد المنتظم إلى بشرة أكثر وضوحًا وشبابًا في غضون أسبوعين.

ويمكنك أيضا استخدام مكعبات الحليب المجمد، بإضافة الخيار المهروس أو التوت على الوجه لإزالة الجلد الميت.