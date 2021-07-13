 شكري وبوريل يتفقدان معرضا للصور حول الحضارة المصرية بمقر الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شكري وبوريل يتفقدان معرضا للصور حول الحضارة المصرية بمقر الاتحاد الأوروبي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 11:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 11:32 ص
تفقد ⁧‫سامح شكري، وزير الخارجية،‬⁩ والممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي ⁧‫جوزيب بوريل‬⁩، اليوم الثلاثاء، معرضا للصور تعكس الثقافة والحضارة المصرية، بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، دعماً للعلاقات بين الجانبيّن.

يضم المعرض عددا من الصور الفوتوغرافية لأبرز المناطق والآثار والحضارة والطبيعة في مصر ومن بينها صورة لنهر النيل، نيل مصر الخالد.

وكان شكري وبوريل قد عقدا فى وقت سابق اليوم جلسة مباحثات تناولا خلالها العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذا التحديات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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