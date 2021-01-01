 رويترز: أحد الأمريكيين المعتقلين إثر مقتل رئيس هايتي «كانت له علاقة مع وكالة إنفاذ قانون أمريكية» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رويترز: أحد الأمريكيين المعتقلين إثر مقتل رئيس هايتي «كانت له علاقة مع وكالة إنفاذ قانون أمريكية»

رويترز
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 7:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 7:40 ص

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالحكومة الأمريكية قوله، يوم الاثنين، إن أحد الأمريكيين المعتقلين للاشتباه في مشاركتهما في اغتيال رئيس هايتي "كانت له علاقة بوكالة إنفاذ قانون أمريكية".

وفي وقت سابق أعلنت سلطات هايتي عن اعتقالها اثنين من المواطنين الأمريكيين من أصل هاييتي أثناء العملية ضد المسلحين الذين هاجموا مقر الرئيس جوفينيل مويز، يوم 7 يوليو، واغتالوه في تلك العملية.

من جهتها، أكدت الخارجية الأمريكية أنها على علم بتوقيف 3 مواطنين أمريكيين في هايتي للاشتباه بمشاركتهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، مشيرة إلى أنها ستقدم المساعدة القنصلية لمواطنيها.

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