محافظ أسوان: التعريفة الجديدة بين 5 و7 % طبقا لحالة الطرق والمسافات

اكد محافظ اسوان أشرف عطية، تطبيق الضوابط التي تم إقرارها من الحكومة بشان التعريفة الجديدة بأن تتراوح الزيادة بين 5 و7% وطبقاً لحالة الطرق والمسافات، وبما يتوافق مع الواقع الفعلي، وخاصة أن أسوان من المحافظات الطولية، كما أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد تعريفة الأجرة على الخطوط الخارجية.



جاء ذلك أثناء اجتماعه بالقيادات التنفيذية والأمنية المختصة بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة.



وذكر المحافظ أنه تم تحديد التعريفة الجديدة لجميع خطوط سير سيارات السرفيس الداخلية والخارجية والتاكسى حيث أن هناك متابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبإشراف من اللواء محمود شعراوى حتى يتسنى تحقيق الهدف المرجو على الوجه الأكمل بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية.



وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل برئاسة نائب المحافظ لجنة للدراسة الفعلية للطرق والمسافات بين خطوط السير المختلفة لتحديد التعريفة المقررة عليها بما يتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، مؤكداً على أنه لن يكون هناك أى تأثير على إمداد المخابز البلدية بالسولار؛ لأن فرق الأسعار سيكون مضاف لتكلفة الإنتاج وستتحمل الدولة هذا الفرق.



وناشد محافظ أسوان المواطنين بأنه فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن تقديم شكوى على رقم غرفة عمليات المرور رقم 0972430222، وكذلك رقم الخط الساخن 114 بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955.