لجنة برلمانية بريطانية: نهج الحكومة تجاه الصين تركها عاجزة عن مواجهة هيمنتها الاقتصادية وتجسسها

قالت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، إن النهج قصير المدى للحكومة البريطانية تجاه الصين، تركها "عاجزة" عن التعامل مع هيمنة بكين الاقتصادية وأنشطتها التجسسية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لجنة نواب البرلمان، قولها في تقرير لها نُشر، اليوم الخميس، إن "حجم الصين وطموحها وقدراتها، مكنتها من اختراق كل قطاع من قطاعات الاقتصاد البريطاني، بنجاح".

جدير بالذكر أن التقرير الذي طال انتظاره، فرض ضغوطا على إدارة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، التي تحاول اتباع نهج أكثر دقة للعلاقات مع بكين، بالمقارنة مع أسلافه الأكثر تشددا.

ويحاول رئيس الوزراء تحقيق توازن، من خلال الاعتراف بالثقل الاقتصادي للصين، مع الاعتراف أيضا بالمخاوف المتعلقة بالأمن القومي وحقوق الإنسان، ومطالبات أعضاء حزبه الحاكم المحافظ باتباع نهج أكثر تشددا.