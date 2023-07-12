الجيش الروسي يسيطر على قرية كليشيفكا قرب أرتيوموفسك

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أعلن قائد إحدى الوحدات روسية أبتي علاء الدينوف، عن سيطرة وحدته بشكل كامل على قرية كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.

وقال في تصريحات لقناة «سولوفيوف لايف»، نقلتها وكالة «سبوتنيك»، صباح الخميس، إن مقاتلي مفرزة «أخمات» الخاصة، يسيطرون على خط النزول إلى كورديوموفكا.

وأضاف: «رجالنا على الخط بأكمله، بدءًا من كليشيفكا ونزولًا. اتضح أن بعض القوات في كورديوموفكا، والبعض الأخر في كليشيفكا».

وأكمل: «إن العدو (أوكرانيا) سيواصل رمي قواته في الفرن، لكن في النهاية، سيختنق»، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، إعادة انتشار مفرزة «أخمات» من القوات الخاصة على محور أرتيوموفسك.