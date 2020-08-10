حملة 100 يوم صحة تقدم الخدمات الطبية المجانية لـ328 ألف حالة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة "100 يوم صحة" بالمحافظة، تحت شعار: "معاك من أول يوم"، 328 ألفا و862 حالة بمراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة.

وأكد وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وجميع الأعمار.

وناشد المحافظ، المواطنين الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة بجميع مواقعها الثابتة والمتنقلة؛ للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدماتها في الصحة العامة لـ22 ألفا و202 حالة، وتطعيم 180 ألفا و103 أطفال، وفحص 445 طفلاً ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأشار إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لحوالي 116 ألفا و823 سيدة، وتقديم 6283 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.