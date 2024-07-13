نتنياهو في أول تصريح بعد الهجوم على المواصي: أمرت منذ بداية الحرب باغتيال قادة حماس

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، مشاورات مع الأجهزة الأمنية كافة ومجلس الأمن القومي لبحث التطورات والخطوات المقبلة في الحرب على قطاع غزة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن «نتنياهو أصدر منذ بداية الحرب على قطاع غزة، توجيها دائما يقضي بتصفية كبار مسئولي حماس».

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، باستشهاد أكثر من 71 شخصًا وإصابة أكثر من 289 آخرين، جراء مجزرة الاحتلال بمدينة خان يونس.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت: «حصيلة مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس قبل قليل، أكثر من 71 شهيدًا ومن 289 إصابة، بينها حالات خطيرة لا زالت الطواقم الطبية تتعامل معها حتى اللحظة».