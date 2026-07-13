10 دول أوروبية تعلن تأسيس تحالف دفاعي ضد الصواريخ الباليستية

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أعلنت 10 دول أوروبية تأسيس تحالف دفاعي ضد الصواريخ الباليستية لمواجهة التهديدات المتزايدة التي تشكلها هذه الصواريخ.

وجاء الإعلان عقب اجتماع استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس، الاثنين.

وعقب الاجتماع، أصدر قادة الدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وأوكرانيا، وبريطانيا بيانا مشتركا.

وأشار البيان إلى أن قادة هذه الدول يدركون التهديد المتزايد الذي تشكله الصواريخ الباليستية، والأهمية المتزايدة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة الأوروبية.

وأعلن تأسيس تحالف ذي طابع دفاعي بحت لمواجهة الصواريخ الباليستية.

وشدد على أن حماية أوروبا تتطلب إنشاء منظومة دفاع شاملة ومتكاملة مضادة للصواريخ الباليستية، بهدف تعزيز القدرة على ردع التهديدات الصاروخية المحتملة مستقبلا.

وأوضح أن هذا "الحل الدفاعي المضاد للصواريخ الباليستية" سيكمل أنظمة الدفاع الموجودة حاليا في أوروبا.

وبيَّن أن الدول العشرة هي الدول المؤسسة للائتلاف، وأن باب الانضمام سيظل مفتوحا أمام الدول التي تتبنى الأهداف نفسها.