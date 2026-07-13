تستضيف دار الشروق، اليوم الإثنين 13 يوليو، حفل توقيع كتاب «مصنع الأحلام» للدكتورة نشوى صلاح، ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، وذلك في جناح الدار، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

هل لديك حلم اضطررتَ يومًا إلى التخلي عنه؟ حلم يزورك خلسةً في نومك، أو يتسلل في يقظتك على هيئة حنين مفاجئ؟ هل تتظاهر أمام الجميع بأنك تجاوزته، بينما هو حيٌّ في أعماقك، يناديك بصوتٍ خافت: «أنا ما زلت هنا... ألا تشتاق إليَّ؟».

إذا كانت الإجابة «نعم»، فاعلم أن هذا الكتاب كُتب لك، ولكل مَن يحمل في داخله بذرة حلم، لكنه خاف أن يرويها، ولمن يشعر بأن قطار العمر قد مضى، أو أن الأحلام محض ترف لا يليق بالواقع.

في هذا الكتاب، تأخذك د. نشوى صلاح بصدق، وعبر بوابات حقيقية، حيث يبدأ كل حلم، لتضع بين يديك مفاتيح عملية ونفسية وروحية لتحويل الحلم من فكرة مؤجلة إلى واقع مُعاش. ستتعلم كيف تصغي لنداء حلمك، كيف تواجه مخاوفك، كيف تبني المتانة النفسية، وكيف تتحرك في تناغم مع القوانين الكونية التي تحكم هذا العالم.

«مصنع الأحلام» ليس دليلًا نظريًا، بل رفيق طريق، وخارطة عبور لمن قرر أن يصدق حلمه أخيرًا. هذا الكتاب لا يَعِدك بطريق سهل... لكنه يَعِدك بطريق حقيقي.. فهل أنت مستعد للعبور؟.

د. نشوى صلاح؛ كاتبة واستشاري الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية والاجتماعية وتطوير الذات. حاصلة على درجة الدكتوراه في العلاج السلوكي المعرفي من جامعة بوسطن. ساعدت مئات المرضى على تجاوز محنهم واستعادة ثقتهم بأنفسهم واستعادة القدرة على اكتساب المرونة للتكيف مع مشكلات الحياة النفسية والشخصية والأسرية وتجاوزها، وذلك في اختلاف المراحل العمرية. صدر لها روايتان، وكتابان هما: «قهوة صباحية مع النفس»، و«نعمة الألم»، كما شاركت في كتاب «أربع محاولات للحياة».

وجدير بالذكر أن المعرض مستمر حتى الإثنين 20 يوليو 2026، وتقام الدورة الحادية والعشرين بالتعاون مع كل من: الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، برعاية بنك ABC، ويتسم المعرض هذا العام بالبرنامج الثقافي المتنوع الذي يضم ندوات وأمسيات وورشًا فنية وأنشطة للأطفال، إلى جانب مشاركة واسعة من دور النشر المصرية والعربية.