وفاء شلبي توقع «أنتِ حرة» في معرض مكتبة الإسكندرية

تستضيف دار الشروق الدكتورة وفاء شلبي في حفل توقيع كتابها «أنتِ حرة»، الصادر عن دار الشروق، وذلك اليوم الإثنين 13 يوليو، في تمام الساعة السادسة مساء، بجناح الدار ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2026.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

إذا كنتِ تريدين أن تبدئي صفحة جديدة، فراقبي نفسكِ، وركِّزي على أفكاركِ ومشاعركِ وسلوكياتكِ، ولا تُحبَطي من إخفاقاتكِ المتكررة.. احتَفِي واحتفلي دائمًا بإنجازاتكِ، وتذكري دائمًا أن المرأة القوية السوية لا يقهرها الإخفاق، ولكنها تصنع من الضعف قوة، ومن الإخفاق تميزًا».



يستعرض هذا الكتاب أهم خمس علاقات في حياة المرأة: الأهل، الدراسة والعمل، شريك الحياة، الأبناء، وعلاقتها بنفسها؛ وهي الأهم على الإطلاق، حيث تطرح المؤلِّفة، من خلال خبرتها كمُعالِجة نفسية، العديد من الأسئلة التي تهم أي امرأة:

هل علاقتكِ بالأهل يمكن أن تؤثر على علاقتكِ بشريك حياتكِ؟

هل الأب النرجسي له دور في صحتكِ النفسية؟

هل علاقتكِ بالأم أثناء الطفولة قد تتحكم في نجاحاتكِ وإخفاقاتكِ عندما تكبرين؟

كيف تواجه المرأة الحرب في ميدان العمل، سواء مع المديرين/ المديرات، أو الزملاء المؤذيين؟

لماذا يصبح الشخص النرجسي «نرجسيًّا»؟ وما الألعاب التي يمارسها على ضحيته؟

كيف نحمي أنفسنا من العلاقات المؤذية؟ ولماذا تنبهر النساء بالرجل السيئ؟

كيف تختارين شريك الحياة؟ وما أهم الأسباب التي تؤدي إلى فشل العلاقة؟

كيف تكونين أُمًّا جيدة؟ وكيف تُعاقبين طفلكِ وتحتفظين بحبه لكِ؟

ورغم أن هذا الكتاب مُوجَّه بالأساس إلى كل امرأة، إلا أنه أيضًا قد يكون وسيلة مهمة لكل رجل يريد أن يعرف شيئًا عن سيكولوجية المرأة التي قد تبدو بالنسبة له مُعقدة ومُحيرة، بينما هي فقط بحاجة إلى الفهم والاستيعاب، وهو ما يخلق بعد ذلك علاقة قوية سعيدة قادرة على الصمود لسنوات طويلة.



جدير بالذكر أن المعرض مستمر في الفترة من الإثنين 6 يوليو وحتى الإثنين 20 يوليو 2026، وتقام الدورة الحادية والعشرون بالتعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، برعاية بنك ABC، ويتسم المعرض هذا العام ببرنامج ثقافي متنوع يضم ندوات وأمسيات وورشًا فنية وأنشطة للأطفال، إلى جانب مشاركة واسعة من دور النشر المصرية والعربية.