حافظ أبو سعدة: الريف المصري قادر على الحشد الانتخابي من خلال رؤوس العائلات

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي الإنسان، إن هناك تطورًا ملحوظًا في ثاني أيام الاقتراع، من حيث حرص الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، مما أدى إلى تزايد نسبة الإقبال.

وأضاف في لقاء لبرنامج مساء «دي إم سي»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء الأربعاء، أن هذا التطور من الممكن أن يعود لتخوف البعض من ضعف الإقبال، وبالتالي تولد الشعور بضروة المشاركة، وأيضًا لاحتمالية عمل الأحزاب السياسية، وعملها على حشد الناخبين في ثاني أيام الاقتراع.

وتابع: «الريف المصري قادر على الحشد الانتخابي بدرجة كبيرة خلاف المدن، من خلال القبلية ورؤوس العائلات التي تحشد جميع أفرادها للتصويت»، مشيرًا أن هناك تقصير في التغطية الإعلامية للريف خلال أول أيام الاقتراع.

وذكر أن العملية الانتخابية تمت بشكل سليم، مؤكدًا أن اللجنة العليا للانتخابات أدارتها بدرجة عالية من الكفاءة والاحتراف.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساء مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي للإدلاء بصوته، وبدء عمليات الفرز داخل اللجان.