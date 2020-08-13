الجيش الموزمبيقي يكافح مقاتلين على صلة بداعش سيطروا على ميناء رئيسي

يكافح جيش موزمبيق متمردين إسلاميين، يحاولون السيطرة على ميناء رئيسي في شمال البلاد الذي يعمه الاضطراب، فيما يقول محللون إن الهجوم يظهر اكتساب المجموعة ذات الصلة بتنظيم داعش الثقة والقوة.

وقالت القيادة المشتركة للأمن والدفاع في بيان: "خلال الأيام السبعة الماضية، نفذت القيادة المشتركة لقوات الأمن والدفاع هجوما ذا صلة ضد محاولة الاستيلاء على موسيمبوا دا برايا من جانب الإرهابيين".

وأضافت القيادة المشتركة في بيانها الذي صدر في وقت متأخر من أمس الأربعاء: "نفذ الإرهابيون الذين تسللوا إلى داخل المجتمعات المحلية، هجمات متسلسلة" و"في الوقت الحالي، مازالت مهام تحييد الإرهابيين الذين يستخدمون السكان المحليين كدروع بشرية، جارية في المناطق المتضررة".

وقال أليكس فينيس، مدير برنامج أفريقيا في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية وهو خبير موزمبيقي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس إن "المتمردين يكتسبون الثقة وهم أفضل تسليحا وتنظيما بينما تتحمل القوات الحكومية فوق طاقتها وتعاني من الإحباط فيما يتظاهر (سكان) موسيمبوا".

وأوضح: "هذه انتكاسة غير متوقعة للحكومة، صار صراع (إقليم) كابو ديلجادو نمطا من الاعتداءات والاعتداءات المضادة"، مشيرا إلى الإقليم الذي يعمل فيه الإسلاميون.

وبدأت الهجمات في كابو ديلجادو الغني بالغاز في أكتوبر 2017. وهاجم المتمردون القرى وقتلوا العشرات من الأشخاص بما في ذلك قطع رؤوسهم. وفيما بايعت الجماعة المحلية تنظيم داعش.

وقال تريستان جوريت، من مجموعة "ريسك أدفايزري" لوكالة الأنباء الألمانية: "تردد أن الجيش ينفذ عمليات ضد المتمردين في المنطقة".

وأضاف: "الهجوم هو دلالة أخرى على الضعف الحاد لاستجابة الجيش في أجزاء كثيرة من كابو ديلجادو".

ويوجد في كابو ديلجادو مشروع غاز طبيعي مسال بمليارات الدولارات تابع لشركة توتال الفرنسية متعددة الجنسيات.

وشكك فاينز، من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية، في مدى أهمية صلة المجموعة بداعش.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم "يزعمون التبعية (للتنظيم)، لكن من المحتمل أن يكون ذلك أكثر ملاءمة لهم... جذور هذا بالنسبة للدين ضعيفة، لكنها كبيرة فيما يتعلق بالفقر والإقصاء وعدم المساواة".