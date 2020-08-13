ترامب: رؤيتنا هي السلام والأمن والازدهار في المنطقة والعالم

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن «الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تكوين تحالف من الدول التي تشاركها الهدف المتمثل في القضاء على التطرف وتوفير مستقبل واعد لأجيالها».

وأضاف «ترامب» أن رؤية الولايات المتحدة هي السلام والأمن والازدهار في المنطقة والعالم، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».