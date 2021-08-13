الصحة: السماح لراغبي السفر بالتوجه لمراكز اللقاح للتطعيم دون انتظار رسالة الموعد

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن الضوابط الخاصة بحصول راغبي السفر إلى خارج البلاد على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



وقال «مجاهد» في تصريح خاص لـ«الشروق » إنه، "وفقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتسهيل على المواطنين، فإنه تقرر السماح لراغبي الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بغرض السفر إلى خارج البلاد، بالتوجه لمراكز التطعيمات ال126 المخصصة لتطعيم المسافرين، دون انتظار رسالة بتحديد موعد التوجه للمركز".



وأوضح مجاهد أنه يشترط للحصول على التطعيمات الخاصة بالسفر لخارج البلاد أن يصطحب المسافر المستندات الدالة على استعداده للسفر والتي تشمل تأشيرة دخول الدولة التي سيتوجه المسافر إليها أو تذكرة السفر أو عقد عمل أو المستندات الدالة على البعثات التعليمية مع وجود جواز سفر ساري.



وأكد مجاهد، توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مراكز التطعيمات ال539 المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية والتي تتضمن المراكز ال126 المخصصة لتطعيم راغبي السفر إلى خارج البلاد، داعيا المواطنين إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بطلب الحصول على اللقاحات http://www.egcovac.mohp.gov.eg/.



وأشار إلى أن جميع اللقاحات تصرف للمواطنين المصريين ولغير المصريين المقيمين على أرض مصر مجانا ودون أي مقابل، بينما يتم وفقا لطلب متلقي الخدمة استخراج شهادة التطعيم المعتمدة الخاصة بأغراض السفر مقابل مصاريف إدارية بقيمة 250 جنيها، فيما تم تحديد المصاريف الإدارية مقابل طلب استخراج شهادة الحصول على التطعيم للاستخدام في الأغراض الداخلية مقابل 100 جنيه فقط