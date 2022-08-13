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كوريا الجنوبية: ارتفاع إصابات كورونا في الجيش إلى 237 ألفا و105 حالات

سول - د ب أ
نشر في: السبت 13 أغسطس 2022 - 10:47 ص | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 10:47 ص

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن 1999 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 بين جنودها، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 237 ألفا و105.

والحالات الجديدة 1386 من المشاة، و231 من سلاح الجو، و108 من البحرية، و92 من مشاة البحرية، و170 من وحدات تحت القيادة المباشرة لوزارة الدفاع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

من جهة أخرى، سجلت كوريا الجنوبية 124 ألفا و592 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و236 ألفا و355 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و566 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب.


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