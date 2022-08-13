تفكيك ألغام مضادة للدروع جرفتها السيول جنوبي محافظة الحديدة باليمن

أعلن فريق ميداني في مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن، عن تفكيك ألغام مضادة للدروع جرفتها السيول جنوبي محافظة الحديدة.

وقال عضو الفريق 26 المهندس محمد علوان - في تصريحات صحفية نقلتها قناة "اليمن" الإخبارية مساء اليوم السبت - إن الفريق تمكن من اكتشاف وتفكيك ألغام أرضية مضادة للدروع كانت السيول قد جرفتها جنوب محافظة الحديدة، موضحا أنه تم العثور عليها في مجرى السيل بقرية "العقد" بمديرية الخوخة.

وكانت تقارير دولية ومحلية، قد أعلنت سابقا أن ميليشيات الحوثي الانقلابية زرعت منذ بداية الحرب في البلاد أكثر من مليوني لغم متعددة الأغراض.