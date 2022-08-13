بولندا ترصد مكافأة 220 ألف دولار للعثور على مسممي نهر «أودر»

قال نائب وزير الداخلية البولندي ماسيج فونسيك، إن شرطة بلاده أعلنت عن تخصيص مكافأة قدرها 220 ألف دولار، لمن يساعد في العثور على المذنبين في تسميم نهر "أودر".

وأضاف ماسيج - في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت- "أن القائد العام للشرطة أعلن اليوم عن مكافأة بقيمة مليون زلوتي لمن يساعد في التعرف على مرتكبي هذه الكارثة البيئية".

وشهدت بولندا تسجيل نفوق هائل للأسماك في نهر أودر، وتم اللجوء للجيش للمشاركة في عملية تطهير النهر، وأعلن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، أن المؤسسات الفنية ذات العلاقة لم تتصرف بالسرعة الكافية، وأكد إقالة رئيس شركة المياه البولندية برزيميسلاف داتسو، ورئيس المصلحة العامة لحماية البيئة ميشال ميستشاك.

ومن جانبها، قالت وزيرة المناخ والبيئة في بولندا آنا موسكفا، إنه لم يتم العثور على الزئبق في النهر، بما في ذلك وفقا لمعطيات الخبراء الألمان.