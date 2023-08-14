تقرير: القوات الروسية تدمر معبرا عائما كانت القوات الأوكرانية تحاول نصبه

دمرت وحدات المدفعية التابعة للمجموعة القتالية الروسية الشرقية، معبرا عائما كانت القوات الأوكرانية تحاول نصبه عبر نهر موكري يالي بالقرب من منطقة أوروجينوي، حسبما قال المتحدث باسم المجموعة القتالية أوليج تشيخوف اليوم الأحد.

وقال تشيخوف في مقطع فيديو نشر على قناة تليجرام التابعة لوزارة الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة القوات الأوكرانية لبناء جسر عائم عبر نهر موكري يالي غرب أوروجينوى. وتم تدمير المعبر العائم بنيران المدفعية. وعلاوة على ذلك، ضربت وحدات المدفعية معقلا للقوميين بالقرب من ماكاروفكا ومركز مراقبة للمسلحين شمال بريوتنوي"، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء.

ووفقا لتشيخوف "ضربت الوحدات الأمامية للمجموعة القتالية، بدعم من المدفعية والطيران، وحدات الجيش الأوكراني، التي تواصل محاولات الهجوم بالقرب من أوروجينوي وستارومايورسكوي. العدو يتكبد خسائر".

وأوضح أنه بخلاف ذلك، دمرت وحدات المدفعية الروسية تماما ومحت محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع شمال غرب نوفودونتسكي. وتم تدمير نظام صاروخي أوكراني مضاد للدبابات بواسطة قنبلة أسقطت من طائرة مسيرة بالقرب من نوفوميخايلوفكا. وضربت طائرات المجموعة القتالية مناطق نشر القوات الأوكرانية بالقرب من أوكتيابر وستارومايورسكي.