القوات الجوية الإندونيسية تتلقى ثالث طائرة حربية من طراز سوبر هركليز

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تتلقي القوات الجوية الإندونيسية ثالث طائرة حربية من طراز "سي-130 جيه-30 سوبر هركليز" من وزارة الدفاع الثلاثاء المقبل، فيما وصلت الطائرة إلى قاعدة حليم بيرداناكوسوما الجوية الأربعاء الماضي، حسبما ذكرت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وأكد الإير كومودور أجونج ساسونجكوجاتي، رئيس خدمة معلومات القوات الجوية أمس الجمعة أن الوزارة ستسلم الطائرة رسميا برقم إيه-1343 الثلاثاء المقبل.

وتم نقل الطائرة الثالثة ضمن طلبية طائرات النقل العسكرية من مصنع "لوكهيد مارتن" في جورجيا بالولايات المتحدة في الثالث من أغسطس وخاضت رحلة لمدة 33 ساعة إلى جاكرتا.