الاتحاد الإفريقي يكشف آخر تطورات ملعب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك وحكم اللقاء

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أكد لوكسو سبتمبر، مدير الإعلام والاتصال بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن ملعب مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك لم يتحدد بعد، مشيرا إلى احتياج الزمالك للدعم الفترة المقبلة كما يحدث مع الأهلي.

قال لوكسو سبتمبر في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" ملعب السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك لم يتحدد بعد حتى الان مشددا علي أن طاقم التحكيم لم يتم اختياره".

أضاف:" الكرة الإفريقية تحتاج إلى دعم مشددا علي أن الزمالك يحتاج إلى دعم أيضا كما يحدث مع الأهلي ألذى يبقي دعم كبير داخل مصر وخارجها".

تابع:" أتمني عودة الزمالك الي سابق عهده خاصة وأن الكرة الإفريقية تحتاج إلى فريق بحجم تاريخه وشعبيته".

أشار:" هناك أندية كبيرة في إفريقيا غير الأهلي مثل مازيمبي أندية المغرب أيضا والأهلي فريق كبير مزعج يرغب في الفوز دائما بالبطولات".

شدد:" علينا الاهتمام والنظر الي الكرة الأفريقية خاصة وأن الجميع يبحث دائما عن الكرة الاوروبية ولكن الكرة في إفريقيا ليست تجارة كما يحدث في القارة الاوروبية.

واصل:" النسخة القادمة من أمم أفريقيا القادمة ستكون قوية ومثيرة من جانب المنتخبات المشاركة".

أوضح:" رئيس كاف متواجد في منصبه من أجل تحقيق أهداف الكرة الأفريقية ويجب أن يحظى كاف بدعم من جميع أندية القارة للحفاظ على مصالح الكرة الأفريقية".

أكمل:" تحديد مواعيد انطلاق أمم أفريقيا يرتبط بالدول المستضيفة وعواملها المناخية حيث من المستحيل إقامة البطولة مثلا في كوت ديفوار في شهر يوليو نظرا لسقوط الامطار بشكل غزير."

أكد:" نسعي لتكوين أندية قوية تكون قادرة على المنافسة بخلاف أندية الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز من مصر على سبيل المثال كما أن تأجيل المباريات يبقي مزعج جدا بالنسبة لنا عند تحديد مواعيد المباريات بالبطولات الأفريقية".

أتم:" رياض محرز لم يقدم اي شئ مع ناديه من أجل الدخول ضمن قائمة الأفضل بقارة أفريقيا نعم هو لاعب جيد جدا ولكن لم يحقق اي شئ مع ناديه أو المنتخب الجزائري".