رد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزيري الصناعة النقل، على إشادة الإعلامي نشأت الديهي، «الكثير يقول لو لم تنطلق الصناعة وتصل إلى ما نريد في عهد الفريق كامل الوزير؛ يبقى عليه العوض».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، إن «مصر بها أكثر من كامل الوزير، وملايين مثل كامل الوزير، بل وأحسن -إن شاء الله-. ومصر ستنطلق بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتخطيط الحكومة بالكامل، وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

وأعرب عن ثقته في المجموعة التي يرأسها في تحقيق التنمية الصناعية، قائلا: «بإذن الله مصر ستتنقل بسبب تطوير الصناعة إلى مكان ثاني خالص».

وأوضح أن الدولة تعمل منذ فترة طويلة على تطوير البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن الناس كانت تتساءل عن جدوى إنشاء الطرق، والسكك الحديدية، والكباري، والموانئ، قائلا: «الحكاية هي إن مفيش دولة تنهض وتنمو إلا بتطوير البنية الأساسية أولا، لأنها شرايين الحياة وليست شرايين التنمية».

وتابع أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على إنشاء شبكة متكاملة من الطرق، والكباري، والسكك الحديدية التي تربط جميع أنحاء مصر ببعضها، بالإضافة إلى «الممرات اللوجستية» التي وصفها بـ «الفكرة العبقرية» التي نفذتها مصر، والتي تحظى بإعجاب وتساؤل دول المنطقة.

وأضاف أن الممر اللوجستي يبدأ من منطقة زراعية، أو صناعية، أو سياحية، وينتهي بميناء بري أو بحري على الحدود الدولية، ليربط بين مناطق الإنتاج والموانئ، مستخدمًا في ذلك وسيلة مواصلات كطريق سريع، أو سكك حديدية، أو قطار كهربائي؛ بهدف التصدير، مؤكدا أن كل ذلك من شأنه أن يحرك عجلة الصناعة والزراعة والسياحة.