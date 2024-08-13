قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة بينهم طفل وأسرى سابقون

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن «قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 20 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون».

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن علميات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضّفة، رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يذكر أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، أقدمت فجر اليوم على تفجير منزليّ الأسيرين أيسر برغوثي وخالد خروف، وذلك في إطار تصعيد سلطات الاحتلال من جريمة «العقاب الجماعي»، التي شكّلت وما تزال أبرز الأدوات، والإجراءات التنكيلية، التي انتهجتها سلطات الاحتلال على مدار عقود طويلة، وتصاعدت منذ بدء حرب الإبادة.

ونوه نادي الأسير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف مواطناً من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

وأشار إلى أن «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا».