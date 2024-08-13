أعرب المطرب الشعبي محمود الليثي، عن حبه الشديد وفخره بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه من بين 120 مليون مصري؛ هو الأكثر إدراكًا لحجم حب الرئيس السيسي لبلاده.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، على هامش فعاليات مهرجان العلمي الجديدة: «أنا أكثر واحد عارف قد إيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحب مصر.. يا جدعان حاجة عظيمة».

وقال إنه قام بتأليف أغنية للرئيس السيسي بعنوان «جنة جنة.. خلي مصر جنة»، رافضًا الكشف عن كلماتها حتى تكتمل المفاجأة.

ووصف الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ «البطل» الذي أنقذ البلاد من حالة «الرعب» التي عاشها المصريون، قائلا: «مصر بعد كل اللي شهدناه، كلنا حسينا بالرعب حتى جاء البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش أنا بس اللي بقول كدا، كل المخلصين».

وأشار إلى أن العديد من الدول، التي فضل عدم ذكر أسمائها؛ تتمنى وجود زعيم مثل الرئيس السيسي، قائلا: «برا في دول مش هقول اسمها بيقولوا لي بنتمنى يبقى عندنا زعيم زيه، إحنا عندنا كل النعم».