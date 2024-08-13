رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يكشف حقيقة حظر موقع تيك توك في مصر

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، رفضه القاطع لكافة أشكال المحتوى المخالف على تطبيق «تيك توك»، مشددًا أن الحل لا يكمن في حظر التطبيق؛ بل في وضع ضوابط للتنظيم ومنع إساءة استخدامه.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، إن اللجنة بصدد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كونه الجهة الحكومية والتنفيذية المنوطة هذا العمل؛ لوضع ضوابط واضحة ومعايير لاستخدام «تيك توك» في مصر.

ونفى صحة الشائعات التي انتشرت حول عزم الحكومة حظر التطبيق، قائلا: «الدولة المصرية لم ولن تتجه إلى غلق أي تطبيقات، بالعكس نحن نشجع السوشيال ميديا والاستثمارات فيها ونشجع الاستثمارات في صناعة تكنلوجيا المعلومات، وهو توجه القيادة السياسية الذي يواكب التكنولوجيا ومنظومة التحول الرقمي عالميًا».

وأكد أن «الإغلاق ليس الحل»، موضحا أن الدولة المصرية تشجع التكنولوجيا بكافة صورها وتدعم الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات، قائلا: «إذا اغلقنا تطبيق سيظهر لنا اثنين وثلاثة بكرا».

وأشار إلى تعامل الجهات المختصة مع العديد من التجاوزات الصارخة التي رصدت في بعض التطبيقات دون تحديد، مؤكدا أن «الحل في وضع الضوابط والمعايير لمنع بث المحتوى المخالف عبر قواعد وثوابت سيتم وضعها».