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أفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا بأن زلزالا بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق مدينة حماة ليل الاثنين/الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

ولم ترد على الفور تقارير تشير الى وقوع خسائر بشرية أو اضرار مادية.

وسجل مرصد الزلازل الأردني مساء الاثنين قوة الزلزال عند 4ر5 درجة، مشيرا إلى أنه ضرب شمال سوريا.

وقال المرصد في بيان إن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال سكان محليون في مدينة حلب وريفها أن مئات الاف من العائلات في مدينة حلب وريفها خرجوا من منازلهم الى الشوارع بعد شعورهم بالهزة الارضية الاولى التي وقعت عند الساعه 1130 بالتوقيت المحلي ثم تلتها هزة عنيفة عند الساعة 11،56 بالتوقيت المحلي.

وفي العاصمة دمشق وريفها خرج الاف السكان الى الشوارع بعد الهزة العنيفة وأن الكثير من السكان لم يعودون الى منازلهم خوفا من هزات ارتدادية أخرى.

وكانت مناطق شمال وغرب سوريا تعرصت لزلزال كبير في السادس من فبراير عام2022 راح ضحيتة الاف القتلى والجرحى ودمار عشرات الاف المنازل في مدينة حلب وريفها وحماة واللاذقية .