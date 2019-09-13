وكالة الأنباء الإماراتية: استشهاد 6 جنود في تصادم آليات عسكرية

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ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت عن استشهاد 6 جنود؛ نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم في أرض العمليات، وذلك نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية.