 وكالة الأنباء الإماراتية: استشهاد 6 جنود في تصادم آليات عسكرية - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء الإماراتية: استشهاد 6 جنود في تصادم آليات عسكرية

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 3:12 م | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 3:14 م

ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت عن استشهاد 6 جنود؛ نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم في أرض العمليات، وذلك نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية.

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