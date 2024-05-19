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ياسين مرياح: فرص الترجي أقوى.. سنعود بالكأس من القاهرة

محمود باهي
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 12:22 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 12:22 ص

بدا ياسين مرياح مدافع الترجي واثقا من قدرات فريقه رغم التعادل السلبي أمام الأهلي في رادس بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

صرح مرياح عبر قناة بي إن سبورتس "النهائي من شوطين، ويبقى الشوط الثاني أهم، والهدف سيكون له ثمن في مصر".

وأضاف المدافع التونسي "سنحاول أن نسجل ولدينا من الخبرة للتعامل مع هذه المواقف، وإن شاء الله سنعود بالكأس من القاهرة".

وتابع "الأهلي لديه الخبرة الكافية لذا لا يمكن المجازفة أمام باندفاع هجومي، وسنحت لنا بعض الفرص كان يجب أن نستغلها".

واصل مرياح "هذا شوط وانتهى بالعكس لدينا الحظوظ الوافية والأقوى".

وأتم تصريحاته "نشكر الجماهير على المساندة، فهم جمهور واع ولديهم ثقة على إمكانية تتويجنا في مصر، وهدفنا واحد وهو التتويج بالكأس".


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