تحسن الطقس يساعد أمريكا على مكافحة الحرائق في الساحل الغربي

ساعد تحسن الظروف الجوية رجال الإطفاء في مكافحة الحرائق غير المسبوقة على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، بينما تواصل السلطات بحثها عن عشرات المفقودين في ولاية أوريجون.

وتساهم درجات الحرارة المنخفضة وانخفاض معدل هبوب الرياح والرطوبة المتزايدة في ولايتي أوريجون وكاليفورنيا في الحد من الحرائق، التي دمرت بالفعل آلاف المباني وأجبرت 40 ألف شخص على الفرار من منازلهم في ولاية أوريجون وحدها.

ولقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم، بينهم تسعة شمال كاليفورنيا، وفقا لتقارير رسمية ووسائل إعلام محلية.

وتتزايد المخاوف من ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير لدى انحسار الحرائق، وقالت حاكمة ولاية اوريجون كيت براون أمس الجمعة إن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين حيث حذر مسؤول إدارة الطوارئ من أن الولاية تستعد لـ "وفيات جماعية".