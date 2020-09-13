النمسا تسجل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الأحد، إن إجمالي الإصابات في النمسا بلغ 33 ألفا و159 حالة، موضحا أنه تعافى منها 26 ألفا و760 حالة، بينما توفى 756 حالة، مشيرا إلى وجود 226 حالة للعلاج في المستشفيات منها 44 حالة في العناية المركزة.

وذكر البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا، وبلغت 149 حالة، تليها النمسا السفلى 92 حالة، والنمسا العليا 52 حالة، وتيرول 51 حالة، وفورارلبرج 49 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في كارينثيا وبورجنلاند، وبلغت 12 حالة لكل منهما.