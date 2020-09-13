مئات الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو ويغلقون مدخل المطار لمنعه من السفر إلى واشنطن

تظاهر مئات الإسرائيليين ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأغلقوا مدخل مطار بن غوريون؛ لمنعه من السفر إلى واشنطن، مشيرين إلى أنهم لن يغادروا الساحات حتى يستقيل، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وكان من المقرر أن يسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ لحضور مراسم التوقيع على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.