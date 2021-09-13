دول البلطيق وبولندا تناقش الوضع الأمني على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي

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ناقش وزراء خارجية ودفاع دول البلطيق وبولندا الاستجابة المشتركة للتهديدات التقليدية والمهجنة على حدودهم في اجتماع عقد في لاتفيا.

وقال وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبرجيس في ريجا اليوم الإثنين إن المنطقة تشعر بـ"عجز أمني" من وارسو إلى تالين... نحن نواجه تهديدات هجينة بداء من اختطاف الطائرات المدنية إلى فرض موجات الهجرة عبر حدودنا".

ودعت الدول الأربعة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالاتحاد في وجه تدفق المهاجرين إلى الحدود مع بيلاروس والمناورة العسكرية الروسية البيلاروسية واسعة النطاق المسماة "زاباد".

تتهم حكومات ليتوانيا وبولندا ولاتفيا، الرئيس البيلاروسي أليسكندر لوكاشينكو بجلب اللاجئين من المناطق التي تشهد أزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بأسلوب منظم.

تعاني ليتوانيا وبولندا ولاتفيا حاليا من تدفق للمهاجرين من الشرق الأوسط عبر حدودهم مع بيلاروس. وبالتالي أعلنت الدول الثلاث حالة الطوارئ. وقال وزير خارجية بولندا زبيجنيو راو أن هذا يساعد كثيرا في السيطرة على الحدود.

وأضاف راو: "ولكن المقلق هو حقيقة أن النظام البيلاروسي لن يتخلى عن هذه التكتيكات. وبالتالي نحن مستعدون لمواجهة ضغط أكبر من الهجرة. ونحن نعتمد على الدعم من كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".