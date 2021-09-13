البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء والقديس تكلا بمدينة العبور

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا تكلا بمدينة العبور.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح اليوم، إنه "تم اليوم بمدينة العبور تدشين مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالحي السابع، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بمشاركة 6 من أحبار الكنيسة".

وأضاف أن البابا تواضروس وصل إلى الكنيسة وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، وثم دخل إلى صحن الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، لتبدأ صلوات التدشين، حيث دشن ثلاثة مذابح بالكنيسة، المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم، والمذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا تكلا هيمانوت.

وأشار إلى أن البابا تواضروس دشن أيضا أيقونة البانطوكراتور (ضابط الكل) الكائنة بحضن الآب في الهيكل وأيقونات حامل الأيقونات، وكذا الأيقونات المنتشرة في أرجاء الكنيسة إلى جانب المعمودية.

وشارك في صلوات التدشين وصلوات القداس التي تلتها من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والآباء كهنة الكنيسة المدشنة، وأعداد من شعبها مع تطبيق دقيق لكل الإجراءات الاحترازية.