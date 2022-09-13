سمر حمزة تتأهل لنهائي بطولة العالم للمصارعة للمرة الأولى في التاريخ

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تأهلت سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطني الأول للمصارعة لنهائي بطولة العالم المقامة بالعاصمة الصربية "بلجراد" خلال الفترة من 10 وحتى 18 سبتمبر الجاري.

واستطاعت سمر حمزة التأهل إلى الدور النهائي بعد فوزها على بطلة استونيا بنتيجة 3-2 لأول مرة في تاريخ المصارعة النسائية.

وقد صعدت "حمزة" لقبل النهائي بعد فوزها على بطلة النمسا بنتيجة 3 - 1.

واستهلت بنت النيل مشوارها في البطولة بالفوز على الكندية جوستينا دي ستاسيو بنتيجة 3 - 1، علما أن الكندية هي بطلة العالم في نسخة 2018.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني المشاركة في البطولة 6 لاعبين بواقع 4 للمصارعة الرومانية ولاعب للمصارعة الحرة ولاعبة بالمصارعة النسائية هم:

المصارعة الرومانية:

"هيثم فهمي وزن 60 كجم - محمد إبراهيم "كيشو" وزن 67 كجم - محمد مصطفى متولي وزن 87 كجم - عبد اللطيف منيع وزن 130 كجم".

المصارعة الحرة:

يوسف حميدة وزن 125 كجم.

المصارعة النسائية:

سمر حمزة وزن 76 كجم.

ويقود منتخب الرومانية كمال عبده، أما منتخب الحرة والنسائية محمد طلبة، ويترأس البعثة المسافرة صربيا اللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد.