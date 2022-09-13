جالتيير يُعلن قائمة سان جيرمان أمام حيفا بدوري الأبطال

أعلن كريستوف جالتيير، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة ماكابي حيفا، غدًا الأربعاء، على ملعب سامي أوفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة مجموعته بدوري الأبطال بالتساوي مع بنفيكا ولديهما ثلاث نقاط، بينما يأتي ماكابي حيفا في المركز الرابع دون أي نقاط.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

" حكيمي، راموس، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، فابيان، نيمار، بيرنات، دانيلو، ريكو، فيتينيا، سارابيا، نونو مينديز، موكيلي، سولر، ميسي، بيتشيابو، إيمري، إيكيتيكي، ليتليير، دوناروما".