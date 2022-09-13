تقدم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مستقبلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، مساء اليوم، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الثلاثاء، كان في استقبال الرئيس السيسي والوفد المرافق، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسالم بن مبارك آل شافي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وعمرو الشربيني السفير المصري لدى قطر.



وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتي تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.



وسيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر، أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.







سمو الأمير يتقدم مستقبلي الرئيس المصريhttps://t.co/m4Uog06COW pic.twitter.com/XgjMbXCDJY — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 13, 2022