بلجيكا تسحق إستونيا بخماسية نظيفة في التصفيات المؤهلة ليورو 2024

حافظ المنتخب البلجيكي على سجله خاليا من الهزيمة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه منتخب إستونيا 5 / صفر، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة من المجموعة السادسة، والتي شهدت أيضا فوز النمسا على السويد 3 / 1.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما يان فيرتونخين ولياندرو تروسارد في الدقيقتين الرابعة و18.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب البلجيكي ثلاثة أهداف عن طريق روميلو لوكاكو (هدفين) في الدقيقتين 56 و58 وشارل دي كيتيلاري في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب إستونيا عند نقطة واحدة في المركز الخامس الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب النمسا على مضيفه السويدي 3 / 1.

وسجل أهداف المنتخب النمساوي ميكايل جريجوريتش في الدقيقة 53 وماركو ارناوتوفيتش (هدفين) في الدقيقتين 56 و59، من ركلة جزاء، فيما سجل هدف المنتخب السويدي أميل هولم في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المنتخب البلجيكي، وتجمد رصيد المنتخب السويدي عند ست نقاط في المركز الثالث.