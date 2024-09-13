أعرب الفنان محمود حافظ عن انزعاجه من وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها أكثر ما يزعجه في الوقت الحالي.

وأكد خلال لقائه لبرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر شاشة "on e"، مساء الخميس، أن بعض التصريحات المنسوبة إليه مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تم تجزئتها وكتابتها بشكل آخر"، قائلا: "الجمهور فوق رأسي، وأنا واحد منهم، ومتربي في وسطهم".

وأوضح أنه لا يحب أن يغضب الجمهور منه بسبب التدخلات الحالية على وسائل التواصل الاجتماعي، معقبا: "نتيجة التدخلات في السوشيال ميديا، أصبح بعض الناس لا ينتقدون بشكل شخصي، ولكن بتشتم، من حقك أن تنتقد كما تشاء من شعر رأسي لرجلي؛ لكن يجب أن يكون النقد بأدب واحترام، هذا الكلام لم يكن هذا موجودا في الماضي".

وأكد أنه تربطه علاقة جيدة بالجمهور، قائلا:" أنا بحب الناس جدًا، ولا توجد عداوة بيني وبين أي شخص".

من جانبه، دافع الفنان مصطفى أبو سريع عن الفنان محمود حافظ، مؤكدًا أنه يعرفه جيدًا منذ بداية مسيرتهما الفنية، وعلى يقين تام من أنه لم يطلق التصريحات التي نسبت إليه.

وقال: "محمود عشرة عمري وأصدقاء منذ بداية حلمنا بأننا ندخل مجال التمثيل، وأنا أعرف أخلاقه كويس جدا، التصريح المنتشر له على السوشيال ميديا أنا مصدق مليون في المئة قبل ما أكلمه أنه عمره ما يقول كدا".