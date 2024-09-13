وفا: وزير الصحة الفلسطيني يبحث مع ممثل جايكا سبل تعزيز الدعم والتعاون المشترك

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بحث وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، مع الممثل العام للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" ميتسواكا هوشي، اليوم الخميس، سبل تعزيز الدعم والتعاون المشترك في المجال الصحي.

وتناول الاجتماع، الحديث عن المشاريع القائمة بدعم من "جايكا"، وخطط الدعم المستقبلية، والتحديات التي تعيق إدخال الدعم الياباني الصحي إلى فلسطين، بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد أبو رمضان، ضرورة دعم القطاع الصحي في المحافظات الجنوبية بالمعدات واللوازم الطبية، وتعزيز العمل المشترك لإعادة بناء المراكز الطبية في القطاع.

وشدد على العمل مع "جايكا" وكافة الشركاء الدوليين لدعم وتعزيز قدرة الوزارة على الاستجابة الفورية لحالة الطوارئ في المحافظات الشمالية.

وأشاد وزير الصحة، بالدعم الياباني وجهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولي خلال سنوات طويلة، وفي الظروف الصعبة كذلك، مؤكدا أهمية وضرورة المزيد من الدعم في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها فلسطين.