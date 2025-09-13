الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في أكبر مدن نيوزيلندا

شارك حوالي 20 ألف شخص في مسيرة "من أجل الإنسانية" المؤيدة للشعب الفلسطيني مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة وداعين الحكومة إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وانطلقت المسيرة من ميدان أوتيا بمدينة أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، صباح اليوم السبت، حيث لوح المتظاهرون بأعلام فلسطين ورفعوا لافتات كتب عليها "لا لتطبيع الإبادة الجماعية" و"تحلى بالشجاعة، قف إلى جانب فلسطين"، حسبما أوردت صحيفة (نيوزيلاند هيرالد).

وقالت نادين مرتجى، المتحدثة باسم مجموعة "أوتيروا من أجل فلسطين" المنظمة لمسيرة "من أجل الإنسانية" إن هذه المسيرة هي أكبر مسيرة يتم تنظيمها من أجل فلسطين في تاريخ نيوزيلندا.

وبالإضافة إلى مطلب المتظاهرين الرئيسي بأن تفرض نيوزيلندا عقوبات على إسرائيل، دعا المنظمون إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وإنهاء فوري للحصار وإعادة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لكي يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية في غزة بأمان.



