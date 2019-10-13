ترامب: وزارة الخزانة الأمريكية مستعدة للمضي قدما في فرض عقوبات على تركيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إن وزارة الخزانة الأمريكية "مستعدة للمضي قدما" في فرض عقوبات على تركيا بسبب توغلها في الأراضي السورية، بعدما قال وزير دفاعه إن الرئيس أمر بسحب قوات من شمال سوريا لإبعادها عن الأذى.

ونقلت وكالة أنباء (بلومبرج) عن ترامب قوله اليوم الأحد في تغريدة على موقع تويتر إنه يتعامل مع السيناتور الجمهوري لينزي جراهام من ولاية ساوث كارولينا وغيره في الكونجرس، ومن بينهم ديمقراطيون، بشأن فرض عقوبات "قوية" على تركيا إذا قامت أنقرة بعمل في سورية تعتبره أمريكا تجاوزا للحدود.

وذكر ترامب في تغريدة "ربما نسعى لتشريع إضافي. يوجد إجماع كبير على هذا.. تركيا طلبت عدم القيام بهذا.. انتظروا".

ورد جراهام على تويتر بالإشادة بـ"القرار الجيد" الذي اتخذه ترامب للعمل مع الكونجرس من أجل الرد على "اعتداء تركيا الغاشم وجرائم الحرب التي ترتكبها في سوريا".