أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه يفاوض 3 مدربين من أجل قيادة أحدهم تدريب الفريق الأول خلفا لطلعت يوسف، الذي تقدم باستقالته أمس، مشيرًا إلى أن التوأم ضمن المرشحين.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "تواصلت مع الزمالك بشأن استمرار رزاق سيسيه وأحمد رفعت وطلب لاعبين آخرين، وتواصلنا مع الخطيب لضم عناصر من الأهلي أيضًا".

وأضاف: "كنا على مقربة من ضم حسين السيد، ولكن علمت أن اتجاهه إلى طلائع الجيش، أما أحمد الشيخ فأجلنا الأمر مع الأهلي حتى يعودون مجبورين الخاطر من المغرب بعد مواجهة الوداد في أبطال إفريقيا".

وتابع: "هناك كلام يقال عبر السوشيال ميديا يثير غضب الجميع ولا يجوز إهانة رموز الاتحاد السكندري أو المدير الفني، ويتم اتهام الإدارة بالفشل بشكل متصل، وأطالب هؤلاء المنتقدين بالنظر لحال النادي منذ 3 أعوام".

وحول تدبير نور السيد مؤامرة ضد طلعت يوسف، شدد: "نور السيد قائد الفريق ولا يمكن أن أجزم أنه دبر مؤامرة ضد طلعت يوسف".

واختتم: "نور السيد ركل زجاجة مياه وقال إنه لن يكمل في النادي اعتراضًا على تبديله في أحد المباريات، في ظل حصول الناشئين على فرص، ورحيل طلعت يوسف لا يعني عودة نور السيد للمشاركة مع الاتحاد".