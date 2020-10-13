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طبيب ترامب يؤكد سلبية اختبارات كورونا «لأيام متتالية»

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 1:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 1:31 ص

قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين، إنه نتائج اختبارات كورونا التي أجريت للرئيس جاءت سلبية "لأيام متتالية".

وقال الطبيب شون كونلي في بيان إن نتائج الاختبارات السلبية المتكررة والبيانات الأخرى "تشير جميعها إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه".

وأضاف أن البيانات والخطوط الإرشادية الأخرى الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "أبلغت فريقنا الطبي بأن الرئيس ليس معديا للآخرين".

وشاركت المتحدثة باسم ترامب، التي ثبتت إصابتها بالفيروس بالفعل، البيان على تويتر ، بينما يتوجه ترامب إلى فلوريدا لحضور تجمع حاشد.

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