أستراليا تسعى إلى رد من الصين وسط تقارير عن حظر استيراد الفحم

أعلنت أستراليا اليوم الثلاثاء، أنها تسعى إلى الحصول على تطمينات من الصين بعد تقارير عن أن عددا من شركات صناعة الصلب الصينية المملوكة للدولة ومحطات للطاقة طُلب منها التوقف عن استيراد الفحم الأسترالي.

وقال وزير التجارة سيمون برمنجهام لراديو هيئة الإذاعة الأسترالية إنه "ليس لدينا دليل للتحقق من هذه التقارير" ، لكن الحكومة الأسترالية تسعى للحصول على رد من السلطات الصينية.

وأضاف أنه "في عدة مناسبات خلال هذا العام" سعت أستراليا إلى إقامة حوار على المستوى الوزاري مع الصين لكنها لم تكن على استعداد لذلك.

ونقلت تقارير الخدمات الإخبارية الصناعية عن عدة مصادر لم تسمها أن المصانع المملوكة للدولة تلقت إشعارا شفهيا لوقف استيراد الفحم الحراري الأسترالي وفحم الكوك "بأثر فوري".

كما ذكرت تقارير أيضا أن الموانئ الصينية المملوكة للدولة تم إبلاغها بعدم تفريغ الشحنات.

وتوترت العلاقات بين الصين وأستراليا بشكل متزايد هذا العام، بعد أن دعمت كانبرا الدعوات الأمريكية لإجراء تحقيق في أصول جائحة فيروس كورونا.