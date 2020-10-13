صندوق النقد يعتزم بدء المحادثات حول برنامج التمويل الجديد للأرجنتين الشهر المقبل

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، اعتزامه العودة إلى الأرجنتين الأسبوع المقبل لبدء المحادثات بشأن برنامج التمويل الجديد بعد فشل المحادثات بين الجانبين بشأن برنامج التمويل السابق الذي كانت قيمته 56 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المفاوضات ستبدأ بعد زيارة فريق الصندوق الذي ترأسه جولي كوتساك ولويس كوبيدو للعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس خلال الفترة من 6 إلى 11 تشرين أول/أكتوبر الحالي للتشاور مع مسؤولي الحكومة. والتقى مبعوثا صندوق النقد مع العديد من المسؤولين الأرجنتينيين ومنهم وزير الاقتصاد مارتن جوزمان ومحافظ البنك المركزي ميجول بيس وأعضاء في البرلمان وممثلين عن القطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني، بحسب بيان الصندوق.

وكانت الأرجنتين قد توصلت في الشهر الماضي إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لجدولة ديون بقيمة 65 مليار دولار. في الوقت نفسه فإن الأرجنتين مازالت مدينة لصندوق النقد الدولي بحوالي 44 مليار دولار من الاتفاق السابق الفاشل الذي تم توقيعه بينهما عام 2018 في ظل الحكومة السابقة والذي تم تعليق العمل به بعد ذلك بعام وقبل اكتماله.

من المتوقع انكماش اقتصاد الأرجنتين خلال العام الحالي بمعدل 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وهو أسوأ انكماش سنوي له منذ بدء تسجيل بيانات الأداء الاقتصادي، في الوقت الذي يتراجع فيه احتياطي النقد الأجنبي بسرعة.

وقال بيان صندوق النقد الصادر اليوم إن الظروف التي تمر بها الأرجنتين "صعبة بشكل استئنائي ولا توجد حلول سهلة لها".

ورحب صندوق النقد بتعهد السلطات الأرجنتينية بضمان استقرار الاقتصاد وتبني سياسات تستهدف تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولا.