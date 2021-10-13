 ولاية جوبالاند الصومالية تدعو المجتمع الدولي لمعالجة أزمة الجفاف والأوبئة - بوابة الشروق
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ولاية جوبالاند الصومالية تدعو المجتمع الدولي لمعالجة أزمة الجفاف والأوبئة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 10:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 10:58 ص

دعا رئيس ولاية جوبالاند الإقليمية بدولة الصومال أحمد محمد إسلام، اليوم الأربعاء، جميع وكالات الإغاثة المحلية والإقليمية والدولية إلى العمل على معالجة أزمة الأوبئة والجفاف التي يواجهها السكان المحليون هناك.

وقال إسلام -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الأربعاء -إن الأوبئة والجفاف تضرب أجزاء من الولاية، موضحا أنها تسببت في معاناة شديدة بالنسبة للرعاة والمزارعين.

وأشار إلى أن المناطق التي تضررت جراء الجفاف تحتاج إلى مساعدة عاجلة، موضحا أن وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث تبذل جهودا كبيرة لمعالجة الوضع الحالي، ولكن يجب التكاتف من أجل مواجهة آثار الجفاف.

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