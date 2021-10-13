 شيرين رضا أولى بطلات فيلم «بنات رزق» - بوابة الشروق
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شيرين رضا أولى بطلات فيلم «بنات رزق»

بنات رزق
بنات رزق
إيمان محمود
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 11:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 11:36 م
تعاقدت الفنانة شيرين رضا، مع المنتج إسحاق إبراهيم على المشاركة في بطولة فيلم "بنات رزق"، لتكون أولى بطلات الفيلم، والمقرر أن تلعب بطولته 4 فنانات.

ويعد فيلم "بنات رزق" التعاون الثاني بين الشركة المنتجة والمخرج مرقس عادل بعد فيلم "في القلب"، الذي يجري تصويره في الوقت الحالي، وهو فكرة إسحق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني.

وتدور أحداث الفيلم في قالب تشويقي وترصد الشركة له ميزانية ضخمة، نظرًا لتصوير في العديد من الدول الأوربية والعربية، من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.

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